***ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.10.2019 08:48
***ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Dagi Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.10.2019
Alım
-
-
16.10.2019
Satım
250
377,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793597
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
0
En Düşük
0
18:055,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0141
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,8999
En Düşük
5,8746
18:056,5369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5386
En Düşük
6,5147
18:05282,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,76
|Açılış
|: 282,68
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
281,18