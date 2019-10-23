***ACP* *DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
23.10.2019 09:02
***ACP******DAGHL*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [DAGHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcısı olduğumuz Dagi Yatırım Holding A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir. (Dagi Yatırım Holding A.Ş. paylarında piyasa yapıcılık işlemleri A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kurum portföyünden gerçekleştirilmektedir.)
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme Konu Olan Payların Nominal Tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.10.2019
Alım
500
780
22.10.2019
Satım
-
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794311
BIST
10:5898.741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 855,09
|Açılış
|: 98.799
|
|Önceki Kapanış
|: 97.886
|
99.289
En Düşük
98.637
10:585,7878
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0206
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8119
En Düşük
5,7751
10:586,4421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0216
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,4689
En Düşük
6,4282
10:58277,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 277,91
|
|Önceki Kapanış
|: 277,89
|
278,31
En Düşük
277,00
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|9,98
|59.531
|% 10,77
|
|EGCYH
|0,11
|1.983
|% 10,00
|
|MARKA
|0,79
|3.635.443
|% 9,72
|
|EGCYO
|0,14
|23
|% 7,69
|
|SANKO
|4,08
|5.077.752
|% 7,37
|
|PRZMA
|3,90
|50.799
|% -6,92
|
|YAPRK
|3,80
|1.292
|% -6,86
|
|QNBFL
|23,42
|4.590
|% -6,32
|
|ATSYH
|0,56
|930
|% -5,08
|
|PRKME
|2,67
|969.909
|% -3,26
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|GARAN
|9,52
|145.119.119
|% 2,15
|
|DOAS
|8,91
|127.550.104
|% 4,21
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|ISFIN
|2,32
|90.623.490
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,23
|43.177.715
|% 1,65
|
|KRDMD
|2,18
|64.559.933
|% 1,40
|
|THYAO
|11,66
|268.776.350
|% 0,78
|
|AKBNK
|7,09
|123.635.606
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4299
|7,4671
|% -0,36
|
|Frank
|5,8274
|5,8625
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5389
|1,5466
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|5,23
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,19
|
|Cumhuriyet
|1.848
|1.876
|-4,00
|
|Tam
|1.840
|1.886
|-5,90
|
|Yarım
|889
|912
|-2,86
|
|Çeyrek
|446
|456
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|59,45
|59,45
|-0,25
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:10RYGYO
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 071, 676 adet işlem
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, PGSUS, FROTO
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, GARAN, KOZAA
-
11:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 779, 04 artarak (% 0.83 ) 94, 945
-
11:09
YAPRK, QNBFL, ATSYH değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında