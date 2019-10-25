***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 -91.678 10.179.243 126.259 431.801 1.839.175 23.186.050 23.186.050Transferler94.134 1.745.041 -1.839.175 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)184.172 4.053.619 4.237.791 4.237.791Kar Payları-643.302 -643.302 -643.302Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 92.494 10.179.243 220.393 1.533.540 4.053.619 26.780.539 26.780.539Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.721.700 -20.450 11.041.338 220.393 1.534.767 8.216.511 31.714.259 31.714.259Transferler199.899 8.016.612 -8.216.511 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.218.213 6.745.539 7.963.752 7.963.752Kar Payları-750.519 -750.519 -750.519Dönem Sonu Bakiyeler10.721.700 -20.450 12.259.551 420.292 8.800.860 6.745.539 38.927.492 38.927.492Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.869 1.235.174Dönem Karı (Zararı)6.745.539 4.053.619Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.385.823 1.452.239Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler368.583 270.393Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler93.864 133.888Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler93.864 133.888Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler485.174 256.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 485.174 256.038Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-239.235 -330.620Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -366.114 -491.858Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler126.879 161.238Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.311.040 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -4.311.040 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 1.225.310 1.157.657Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.479 -35.117İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.557.615 -3.385.276Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.343.586 -3.081.347Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler229.891 -177.285Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler535.938 -1.125.786Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-841.620 -1.168.335Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-303.964 1.152.783Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-186.376 127.401Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler186.865 12.012Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-217.605 712.647İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler382.842 162.634Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)382.842 162.634Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları802.101 2.120.582Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -251.114 -219.028Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -521.118 -666.380YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-754.621 -1.851.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.254 96.840Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.254 96.840Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-646.027 -1.463.288Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-122.848 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -488.690Alınan Faiz0 3.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.249.259 -1.370.356Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 75.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-371.861 -648.534Ödenen Temettüler12 -750.519 -637.229Ödenen Faiz-126.879 -159.593YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.974.011 -1.987.086NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.974.011 -1.987.086DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.444.241 2.162.429DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ470.230 175.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri21 470.230 2.444.241Ticari Alacaklar4 7.428.866 4.179.144İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 7.428.866 4.179.144Diğer Alacaklar862.237 604.933İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 862.237 604.933Stoklar6 6.398.286 6.934.224Peşin Ödenmiş Giderler7 1.068.288 226.668Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 0 121.081Diğer Dönen Varlıklar11 530.817 907.919ARA TOPLAM16.758.724 15.418.210TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.758.724 15.418.210DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.260 1.260Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 17.582.848 13.148.960Maddi Duran Varlıklar9 11.208.805 9.550.590Maddi Olmayan Duran Varlıklar39.124 46.822Diğer Duran Varlıklar96 5.836TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.832.133 22.753.468TOPLAM VARLIKLAR45.590.857 38.171.678KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19 330.071 701.932Ticari Borçlar4 2.097.774 2.401.738İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,4 0 147.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.097.774 2.254.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 400.499 586.875Diğer Borçlar21.246 14.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 21.754 239.359Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 225.645 0Kısa Vadeli Karşılıklar190.555 126.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 190.555 126.022Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 252.637 72.855ARA TOPLAM3.540.181 4.142.944TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.540.181 4.142.944UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar749.538 580.011Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 749.538 580.011Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 2.373.646 1.734.464TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.123.184 2.314.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.663.365 6.457.419ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar38.927.492 31.714.259Ödenmiş Sermaye12 10.721.700 10.721.700Geri Alınmış Paylar (-)12 -20.450 -20.450Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)12.259.551 11.041.338Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12.259.551 11.041.338Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 12.259.551 11.041.338Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 420.292 220.393Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları8.800.860 1.534.767Net Dönem Karı veya Zararı6.745.539 8.216.511TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.927.492 31.714.259TOPLAM KAYNAKLAR45.590.857 38.171.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 28.701.271 21.332.203 11.961.779 9.441.336Satışların Maliyeti13 -22.102.628 -16.546.670 -9.357.434 -7.125.102TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.598.643 4.785.533 2.604.345 2.316.234BRÜT KAR (ZARAR)6.598.643 4.785.533 2.604.345 2.316.234Genel Yönetim Giderleri14 -1.670.542 -1.275.920 -565.780 -442.911Pazarlama Giderleri14 -1.973.077 -1.055.152 -865.470 -556.844Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler593.782 2.650.929 136.644 1.841.724Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-138.143 -243.751 -85.697 -119.795ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.410.663 4.861.639 1.224.042 3.038.408Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 4.687.065 526.975 32.929 209.614FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.097.728 5.388.614 1.256.971 3.248.022Finansman Giderleri-126.879 -177.338 -39.279 -43.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.970.849 5.211.276 1.217.692 3.204.203Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.225.310 -1.157.657 -268.891 -709.249Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -746.763 -1.157.025 -228.178 -700.994Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -478.547 -632 -40.713 -8.255SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.745.539 4.053.619 948.801 2.494.954DÖNEM KARI (ZARARI)6.745.539 4.053.619 948.801 2.494.954Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.745.539 4.053.619 948.801 2.494.954Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,62900000 0,37800000 0,08800000 0,23300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.218.213 184.172 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 1.378.848 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 230.215 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-160.635 -46.043Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -160.635 -46.043Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.218.213 184.172 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.963.752 4.237.791 948.801 2.494.954Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.963.752 4.237.791 948.801 2.494.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794961BIST