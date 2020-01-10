***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ACSEL*** ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2019 yılı içerisinde mevcut üretim tesislerimizde yapılan iyileştirme, ilave ve ek yatırımlar ile üretim kapasitemiz yıllık 8.400 tondan yıllık yaklaşık 12.000 tona yükselmiştir. 2020 yılı içerisinde yeni yatırımlar ile birlikte yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 13.500 tona çıkarılması hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811937BIST