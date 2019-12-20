***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2019 10:36
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804486
BIST
12:11111.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 893,20
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.586
En Düşük
111.041
12:115,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0191
|Açılış
|: 5,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9107
12:116,5865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0276
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5758
12:11281,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,30
|Açılış
|: 281,42
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,95
BIST En Aktif Hisseler
|GOODY
|4,08
|107.861.042
|% 13,33
|
|KLNMA
|46,62
|37.340.970
|% 9,95
|
|ATSYH
|0,94
|3.431
|% 9,30
|
|ESCOM
|1,34
|3.053.277
|% 8,94
|
|MNDRS
|1,25
|50.516.526
|% 8,70
|
|GLBMD
|1,61
|10.323.375
|% -14,81
|
|HALKS
|1,98
|206.718
|% -10,00
|
|UZERB
|3,10
|51.073
|% -7,46
|
|OZBAL
|1,64
|3.932.889
|% -6,29
|
|KERVN
|0,50
|81.779
|% -5,66
|
|THYAO
|13,82
|310.708.322
|% 0,44
|
|SISE
|5,24
|182.526.644
|% 1,35
|
|TUPRS
|125,00
|180.155.562
|% 1,87
|
|IPEKE
|7,28
|164.858.201
|% 4,00
|
|KRSTL
|1,78
|142.385.643
|% 1,71
|
|IHLGM
|0,94
|115.166.050
|% 6,82
|
|KRSTL
|1,78
|142.385.643
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,45
|102.739.205
|% 1,40
|
|ALBRK
|1,38
|87.653.086
|% 0,73
|
|KARSN
|1,57
|94.854.328
|% 3,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6940
|7,7326
|% -0,22
|
|Frank
|6,0179
|6,0542
|% -0,59
|
|Riyal
|1,5743
|1,5822
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.478
|1.478
|-1,58
|
|Altın Gr.
|281
|281
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|1.864
|1.892
|-5,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|-4,32
|
|Yarım
|897
|920
|-2,09
|
|Çeyrek
|450
|460
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,02
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|B. Petrol
|66,48
|66,48
|-0,06
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