***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2020 13:10
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813344
BIST
14:35121.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 151,41
|Açılış
|: 121.619
|
|Önceki Kapanış
|: 121.001
|
121.874
En Düşük
120.597
14:355,8718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0149
|Açılış
|: 5,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8550
|
5,8785
En Düşük
5,8463
14:356,5232
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0065
|Açılış
|: 6,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5200
|
6,5437
En Düşük
6,5173
14:35293,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,08
|Açılış
|: 293,70
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
294,29
En Düşük
291,88
BIST En Aktif Hisseler
|GSDDE
|3,53
|16.773.746
|% 18,46
|
|DERIM
|9,12
|17.418.701
|% 15,01
|
|GEDIK
|8,13
|11.193.777
|% 14,99
|
|QNBFB
|67,00
|125.108.597
|% 13,95
|
|BNTAS
|3,78
|280.270.190
|% 13,51
|
|BALAT
|2,97
|334.475
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,22
|268.971
|% -10,00
|
|EPLAS
|15,39
|133.693
|% -9,95
|
|BMELK
|1,71
|257.543
|% -9,52
|
|EGCEY
|0,48
|150.079
|% -9,43
|
|THYAO
|15,04
|1.310.881.489
|% -0,07
|
|KRDMD
|3,00
|483.863.291
|% -0,33
|
|PGSUS
|73,65
|389.681.961
|% -2,58
|
|PETKM
|4,02
|389.606.777
|% 0,25
|
|BNTAS
|3,78
|280.270.190
|% 13,51
|
|KRDMD
|3,00
|483.863.291
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,65
|221.214.249
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,86
|213.050.403
|% 4,49
|
|PETKM
|4,02
|389.606.777
|% 0,25
|
|THYAO
|15,04
|1.310.881.489
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6267
|7,6650
|% -0,10
|
|Frank
|6,0434
|6,0798
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5599
|1,5677
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|2,52
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.942
|1.972
|6,00
|
|Tam
|1.936
|1.985
|8,93
|
|Yarım
|936
|960
|4,32
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
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|B. Petrol
|65,12
|65,12
|0,50
|
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