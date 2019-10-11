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***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

11.10.2019 18:16
GÜNCEL HABERLER

***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

     Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11/10/2019 tarih ve  BİAŞ-2-8012 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları  üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin  olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin  Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792763


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