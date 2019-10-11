***ADBGR* *ADNAC* *ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.10.2019 18:16
***ADBGR******ADNAC******ADANA*** ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11/10/2019 tarih ve BİAŞ-2-8012 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792763
BIST
18:0599.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 247,43
|Açılış
|: 99.232
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|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.783
En Düşük
98.776
18:055,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0447
|Açılış
|: 5,8700
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|Önceki Kapanış
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5,8831
En Düşük
5,8233
18:056,4972
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0643
|Açılış
|: 6,4800
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|Önceki Kapanış
|: 6,4650
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6,4980
En Düşük
6,4139
18:05279,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,73
|Açılış
|: 279,40
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|Önceki Kapanış
|: 280,30
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283,23
En Düşük
278,12