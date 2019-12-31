***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin, Aslan Çimento, Adana Çimento ve Ünye Çimento ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. İle Birleşme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MRDIN, ADANA, ADBGR, ADNAC, UNYEC, ASLANYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2019Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2019Devrolunan Şirketin Unvanı MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoBOLUC, TRABOLUC91F3 0,9136 HamilineDevrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.12.2019Ek Açıklamalarİlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırım tutarı ile sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, adil ve makul olarak tespitinde esas alınacak Uzman Kuruluş Raporu imzalanmış olup özeti ekte sunulmaktadır.Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") izni ve Genel Kurul'un onayına tabi olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesine ve ilgili işlemlere ilişkin 30.12.2019 tarih ve 16/1 sayılı kararı çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 145 ve 147'nci maddeleri uyarınca hazırlanan ve Uzman Kuruluş Raporunda öngörülen tespitleri esas alan Birleşme Raporu ve Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.Şirketimizin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından devralınması suretiyle, Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak, ekteki imzalı Duyuru Metni Taslağı ve II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca gerekli diğer bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 2 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 3 Uzman Kuruluş Raporu Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806037BIST