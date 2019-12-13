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***ADBGR* *ADNAC* *UNYEC* *MRDIN* *ADANA* *BOLUC* *ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.12.2019 19:19
GÜNCEL HABERLER



***ADBGR******ADNAC******UNYEC******MRDIN******ADANA******BOLUC******ASLAN*** BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [ADANA, ADNAC, ASLAN, MRDIN, UNYEC, ADBGR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Yönetim Kurulumuz tarafından,
Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. 
Saygılarımızla, 
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803492


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