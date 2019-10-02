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***ADEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

02.10.2019 17:10
GÜNCEL HABERLER

***ADEL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler ADEL

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TRAADELW91T1 ADEL Nakit Temettü Ödeme 71,995 84,7 02/10/2019 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789654


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