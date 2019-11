***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İttifak Holding A.Ş. 32920245 TRY 26,13Diğer 93079755 TRY 73,87Toplam 126000000 TRY 100Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Tic.San.A.Ş. Gayrimenkul Alış.Satış. Kiralama.İç ve Dış Ticaret TRY 100 Bağlı OrtaklıkKonestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.ve Tic.A.Ş. Unlu Mamüller İmalatı TRY 99,97 Bağlı OrtaklıkKule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon TRY 100 Bağlı Ortaklıkİrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı TRY 11,53 Finansal Duran Varlıkİmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi TRY 9,98 Finansal Duran VarlıkSelva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak TRY 40,00 Finansal Duran VarlıkKonbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği TRY 0,00 Finansal Duran VarlıkAsaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti TRY 1 İş ortaklıklarındaki yatırımlar