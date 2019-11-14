***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.11.2019 11:52
***ADESE*** ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İttifak Holding A.Ş. 32920245 TRY 26,13
Diğer 93079755 TRY 73,87
Toplam 126000000 TRY 100
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Aden Dijital Hizmetler Lojistik İç ve Dış Tic.San.A.Ş. Gayrimenkul Alış.Satış. Kiralama.İç ve Dış Ticaret TRY 100 Bağlı Ortaklık
Konestaş Konya Gıda Petrol Hayv.Eğit.San.ve Tic.A.Ş. Unlu Mamüller İmalatı TRY 99,97 Bağlı Ortaklık
Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve Organizasyon TRY 100 Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı TRY 11,53 Finansal Duran Varlık
İmaş Makine San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi TRY 9,98 Finansal Duran Varlık
Selva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak TRY 40,00 Finansal Duran Varlık
Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. Otopark ve kafe işletmeciliği TRY 0,00 Finansal Duran Varlık
Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. İnşaat Faaliyeti TRY 1 İş ortaklıklarındaki yatırımlar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798847
BIST