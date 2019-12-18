***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesine ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış değişiklik tasarısı, 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804092BIST