***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.12.2019 11:39
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesine ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış değişiklik tasarısı, 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804092
BIST
12:21110.705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -368,98
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
12:215,8995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0119
|Açılış
|: 5,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
12:216,5739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
12:21280,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,14
|Açılış
|: 280,51
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|67,95
|2.890.655
|% 12,97
|
|BURVA
|7,92
|7.208.052
|% 11,08
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|HALKS
|2,00
|231.118
|% 9,89
|
|UZERB
|3,40
|16.323
|% 9,68
|
|MARTI
|0,84
|12.787.248
|% -15,15
|
|MRGYO
|0,91
|8.567.702
|% -13,33
|
|NIBAS
|5,50
|1.843
|% -10,28
|
|BALAT
|0,54
|31.922
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,26
|5.670
|% -9,13
|
|THYAO
|13,77
|449.313.434
|% -1,01
|
|GARAN
|10,74
|178.223.488
|% -1,29
|
|TUPRS
|123,40
|167.219.641
|% -0,64
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|IEYHO
|0,61
|165.270.532
|% 10,91
|
|EKGYO
|1,48
|104.994.866
|% -1,99
|
|GUSGR
|2,49
|163.529.605
|% -3,49
|
|KRDMD
|2,47
|123.225.294
|% -1,20
|
|ODAS
|2,21
|97.881.487
|% 4,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7471
|% 0,07
|
|Frank
|5,9903
|6,0263
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5686
|1,5764
|% 0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,94
|
|Altın Gr.
|280
|280
|0,88
|
|Cumhuriyet
|1.857
|1.885
|8,00
|
|Tam
|1.848
|1.894
|7,22
|
|Yarım
|893
|916
|3,49
|
|Çeyrek
|448
|458
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,23
|0,01
|
|B. Petrol
|65,71
|65,71
|-0,39
|