***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.12.2019 11:12
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu bildirimi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 14.11.2019
Genel Kurul Tarihi 18.12.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmış olması halinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması
3 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulması
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18 Aralık 2019 günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Toplantı Başkanlığına Tamer SAKA'nın, Oy Toplama Memurluğuna İlker YILDIRIM' ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZI' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2, Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.
3. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AFYON ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 AFYON ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804080
BIST