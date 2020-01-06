***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 14.11.2019Genel Kurul Tarihi 18.12.2019Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmış olması halinde, Şirket Esas Sözleşmesinin ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması3 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulunca seçilen Geçici Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurulun onayına sunulmasıGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 AFYON OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18 Aralık 2019 günü saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığına Tamer SAKA'nın, Oy Toplama Memurluğuna İlker YILDIRIM' ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZI' ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2, Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.3. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.12.2019Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AFYON ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 AFYON ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 18 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2019 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807755BIST