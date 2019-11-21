***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi uzatımı-Ticaret Bakanlığı onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylı Değişiklik Tasarısı ekte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktırEklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800014BIST