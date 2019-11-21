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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.11.2019 21:40
GÜNCEL HABERLER



***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi uzatımı-Ticaret Bakanlığı onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylı Değişiklik Tasarısı ekte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800014


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Yarım 859 882 -2,19  
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