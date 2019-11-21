***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.11.2019 21:40
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi uzatımı-Ticaret Bakanlığı onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6
SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.11.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylı Değişiklik Tasarısı ekte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800014
BIST
18:05106.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 20,12
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
18:055,6992
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 5,6970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7003
En Düşük
5,6924
18:056,3079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3101
En Düşük
6,3032
18:05268,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -1,42
|Açılış
|: 268,42
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
267,76
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,39
|163.540.433
|% 19,79
|
|OLMIP
|6,44
|12.653.272
|% 15,00
|
|QNBFB
|22,62
|32.684.200
|% 15,00
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|QNBFL
|46,26
|2.865.793
|% 14,96
|
|BALAT
|0,32
|11.270
|% -5,88
|
|MEMSA
|0,17
|69.645
|% -5,56
|
|TKURU
|7,25
|169.081
|% -5,48
|
|KRSAN
|6,30
|10.566
|% -4,55
|
|DIRIT
|1,07
|3.464.098
|% -4,46
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|ASELS
|19,31
|326.111.060
|% -0,46
|
|PETKM
|3,73
|323.209.363
|% -0,80
|
|SISE
|4,74
|314.132.860
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,48
|224.804.984
|% 2,07
|
|GEREL
|2,84
|367.465.234
|% 14,98
|
|KRDMD
|2,34
|249.907.151
|% -0,85
|
|THYAO
|13,75
|1.308.490.780
|% -1,43
|
|ECILC
|3,49
|299.823.806
|% 10,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3328
|7,3696
|% -0,09
|
|Frank
|5,7151
|5,7495
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5151
|1,5227
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.465
|-0,55
|
|Altın Gr.
|268
|268
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-5,00
|
|Tam
|1.778
|1.823
|-4,54
|
|Yarım
|859
|882
|-2,19
|
|Çeyrek
|431
|441
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,66
|63,66
|1,26
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