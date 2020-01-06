***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.11.2019İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 225.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No Madde 6SPK Başvuru Tarihi 07.11.2019SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 11.11.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.12.2019Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 31.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimizin 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kayıtlı sermaye tavan artırımı kararı ve onaylanan esas sözleşmenin kayıtlı sermaye ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin değişiklik 31.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı.pdfEK: 2 TİCARET BAK. ONAYLI ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI.pdfEK: 3 AFYON ÇİMENTO OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807771BIST