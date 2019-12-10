***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
10.12.2019 16:22
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.12.2019 tarihli ve BİAŞ-2-9300 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802827
BIST
17:57108.126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -659,85
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:575,7970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0124
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:576,4241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0059
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:57273,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,37
|Açılış
|: 273,25
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.355.144
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.885.046
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.722.097
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.325.656
|% 19,91
|
|DENCM
|8,87
|33.857.065
|% 18,27
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|43.496
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.048
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.452.784
|% -9,19
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|AFYON
|6,58
|486.062.273
|% -4,64
|
|TTKOM
|7,21
|433.044.511
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|372.891.610
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|289.404.386
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|256.117.184
|% 0,00
|
|AKENR
|1,09
|131.505.482
|% 13,54
|
|METRO
|1,30
|118.685.432
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|175.269.188
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6150
|7,6532
|% -0,01
|
|Frank
|5,8549
|5,8902
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5423
|1,5500
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|