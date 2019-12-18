***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYürürlükteki toplu iş sözleşmesinin 31.12.2019 itibariyle sona ermesi sebebiyle, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 18.12.2019 tarihi itibariyle başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804156BIST