***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplanntısında,- Yönetim Kurulu üyesi Burak Turgut ORHUN'un 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle istifasının görüşülmesi neticesinde istifasının kabul edilmesine,- Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren Gökhan EYİGÜN‘ün kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814415BIST