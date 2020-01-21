***AFYON* *CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON******CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AFYON]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında%51 oranında bağlı ortaklığımız olan Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin kamuoyuna açıkladığı "Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 300.000.000.-TL artırılarak 100.000.000.-.TL'den 400.000.000.-.TL'ye çıkarılması ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden kullandırılması" kararı kapsamında,- Yeni pay alma hakkı kullanımında, iştirakimiz oranında yeni pay alma hakkımızın nominal değer üzerinden kullanılmasına,- Kullanılmayan yeni pay alma haklarının halka arz edilerek satılmasından sonra satılamayan payların bulunması halinde, söz konusu payların oluşacak halka arz fiyatının ortalaması üzerinden bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın alınması için taahhütte bulunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813833BIST