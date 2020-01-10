***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.01.2020 18:31
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI 31.900.000,00 31.900.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL 50.000,00 498,72 TRY 1,00 BAĞLI ORTAKLIK
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ 23.625.000,00 13.439.211,00 TRY 56,89 BAĞLI ORTAKLIK
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI 1.800.000,00 1.238.662,53 TRY 68,81 BAĞLI ORTAKLIK
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ 120.000,00 120.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ 55.584.000,00 54.976.607,28 TRY 98,91 BAĞLI ORTAKLIK
OYEX HANDELS GmbH GRUP'TA