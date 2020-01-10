GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.01.2020 18:31
GÜNCEL HABERLER



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI 31.900.000,00 31.900.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL 50.000,00 498,72 TRY 1,00 BAĞLI ORTAKLIK
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ 23.625.000,00 13.439.211,00 TRY 56,89 BAĞLI ORTAKLIK
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI 1.800.000,00 1.238.662,53 TRY 68,81 BAĞLI ORTAKLIK
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ 120.000,00 120.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ 55.584.000,00 54.976.607,28 TRY 98,91 BAĞLI ORTAKLIK
OYEX HANDELS GmbH GRUP'TA



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05118.664
Değişim :  0,57% |  673,25
Açılış :  118.251  
Önceki Kapanış :  117.990  
En Yüksek
119.140 En Düşük
117.701
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNGYO 1,46 71.793.974 % 19,67  
GYHOL 9,93 5.600.172 % 14,93  
MRGYO 1,31 108.880.740 % 14,91  
GLBMD 2,27 23.959.292 % 14,65  
VKING 3,68 3.307.576 % 14,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6392 7,6775 % -0,10  
Frank 5,9984 6,0345 % -0,13  
Riyal 1,5580 1,5659 % -0,12  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.559 1.559 8,25  
Altın Gr. 293 293 0,38  
Cumhuriyet 1.944 1.973 -3,00  
Tam 1.936 1.984 -2,31  
Yarım 936 960 -1,12  
Çeyrek 469 480 -0,56  
Gümüş.Ons 18,12 18,17 0,24  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,03  
B. Petrol 64,98 64,98 -0,38  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru