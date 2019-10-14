***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ÇANAKKALE FABRİKA Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE, BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Mimar Sinan Merkez Mahallesi İçel Caddesi İdari Bina Sitesi No : 13-1/1 Büyükçekmece/İSTANBUL, SAMSUN LADİK FABRİKA İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN, AYAZAĞA AGREGA TESİSİ Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL, BURSA AGREGA TESİSİ Eski Kemalpaşa Yolu üzeri Kayapa Beldesi Nilüfer / BURSA, SARAY AGREGA TESİSİ Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ, DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL, SAMSUN AGREGA TESİSİ Çamlıyazı Köyü mevkii Atakum/SAMSUN, ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ 18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR, KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Muhacır Beldesi Cumhuriyet Mah. İstanbul Yolu Cad. No:123 Keşan/EDİRNE, MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ Kazımpaşa Mah. 1212 Sok. No:24 Menemen/İZMİR, YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. Bahçelievler/İstanbul, TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ Kayı Mah. Muratlı Cad. No:321 Süleymanpaşa Tekirdağ, SİLİVRİ HAZIR BETON TESİSİ Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:28 Silivri/İstanbul, MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA, SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ Sanayi mahallesi İşcan Caddesi No:2 TEKKEKÖY- SAMSUN, TOKAT HAZIR BETON TESİSİ Gökçe Köyü Tombulkaya Mevkii Tokat-Sivas Karayolu 10. km. TOKAT, ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ, KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul, BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR, BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul, BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli, EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balıkesir, BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ Başköy mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:709/3 Nilüfer/Bursa, NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa, KAVAK HAZIR BETON TESİSİ Kavak - Samsun karayolu Emirli Taş ocakları yolu 1. km Kavak/SAMSUN, SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN, GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli, IŞIKKENT BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ Egemenlik Mahellesi Işın Caddesi No:3 Bornova/İZMİR, FİKİRTEPE HAZIR BETON TESİSİ Merdivenköy Mahallesi Veril Sokak No:2 Kadıköy/İstanbul, GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale, ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ, LAPSEKİ HAZIR BETON TESİSİ Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Dumlupınar Cad. DLYS Adi Ortaklığı Beton Tesisi No: 6/2 Lapseki / Çanakkale , TUZLA HAZIR BETON TESİSİ Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:107 Tuzla /İstanbul , BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma , ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 /Esenyurt/İstanbulYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerUMUT ZENAR Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel MüdürSTEFFEN SCHEBESTA Genel Müdür Yardımcısı-Finans Üst Düzey YöneticiBERRİN YILMAZ Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları Üst Düzey YöneticiBARIŞ KARAHÜSEYİN Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton ve AgregaGILLES COVELLO Genel Müdür Yardımcısı-İşletmeler Üst Düzey YöneticiÜMİT ÇETİN Genel Müdür Yardımcısı-Satınalma ve Lojistik Üst Düzey YöneticiÖMER SİNAN GENÇ Fabrika Müdürü- Çanakkale Fabrika Yönetici Büyükçekmece Üretim Müdürü / Fabrika Müdürü-Ladik FabrikaMUSTAFA TURAN FABRİKA MÜDÜRÜ-BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA YöneticiDEVRİM ÖZGÜR DEMİR Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika Yönetici Ladik Üretim Müdürü / Kalite Müdürü-Büyükçekmece FabrikaDİNÇER BULAN Mali İşler Müdürü-Yatırımcı ilişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792866BIST