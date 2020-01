***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler ÇANAKKALE FABRİKA Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE, BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA Mimar Sinan Merkez Mahallesi İçel Caddesi İdari Bina Sitesi No : 13-1/1 Büyükçekmece/İSTANBUL, SAMSUN LADİK FABRİKA İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN, AYAZAĞA AGREGA TESİSİ Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL, SARAY AGREGA TESİSİ Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ, DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL, SAMSUN AGREGA TESİSİ Çamlıyazı Köyü mevkii Atakum/SAMSUN, ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ 18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR, KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Muhacır Beldesi Cumhuriyet Mah. İstanbul Yolu Cad. No:123 Keşan/EDİRNE, MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ Kazımpaşa Mah. 1212 Sok. No:24 Menemen/İZMİR, YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. Bahçelievler/İstanbul, TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ Kayı Mah. Muratlı Cad. No:321 Süleymanpaşa Tekirdağ, SİLİVRİ HAZIR BETON TESİSİ Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:28 Silivri/İstanbul, MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA, SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ Sanayi mahallesi İşcan Caddesi No:2 TEKKEKÖY- SAMSUN, TOKAT HAZIR BETON TESİSİ Gökçe Köyü Tombulkaya Mevkii Tokat-Sivas Karayolu 10. km. TOKAT, ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ, KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul, BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR, BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul, BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli, EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balıkesir, BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ Başköy mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:709/3 Nilüfer/Bursa, NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa, KAVAK HAZIR BETON TESİSİ Kavak - Samsun karayolu Emirli Taş ocakları yolu 1. km Kavak/SAMSUN, SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN, GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli, IŞIKKENT BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ Egemenlik Mahellesi Işın Caddesi No:3 Bornova/İZMİR, FİKİRTEPE HAZIR BETON TESİSİ Merdivenköy Mahallesi Veril Sokak No:2 Kadıköy/İstanbul, GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale, ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ, LAPSEKİ HAZIR BETON TESİSİ Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Dumlupınar Cad. DLYS Adi Ortaklığı Beton Tesisi No: 6/2 Lapseki / Çanakkale , TUZLA HAZIR BETON TESİSİ Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:107 Tuzla /İstanbul , BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma , ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 /Esenyurt/İstanbulİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBarbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir /istanbul 0216 571 30 00 0216 571 30 31 - 0216 570 30 11 - 0216 571 31 91Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAMER SAKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilHAYRULLAH HAKAN GÜRDAL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 01.09.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi HeidelbergCement AG Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilDR. CARSTEN SAUERLAND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 06.07.2018 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yrd. (Finans) HeidelbergCement Group Heidelberg, Almanya Grup Müdürü ve Mali Yönetimden Sorumlu Yönetici Evet Bağımsız Üye DeğilAHMED CEVDET ALEMDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.01.2020 İcrada Görevli Değil BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilMEHMET SAMİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Pretium Danışmanlık Ortağı, Kordsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Turcas Petrol Kurumsal Yönetim Komites Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662851 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiDR. MARKUS CHRISTIAN DR SLEVOGT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 29.03.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, ÖZBAL ÇELİK BORU SAN. -Denetim ve Erken Risk Tespit Komiteleri Başkanı Evet Bağımsız Üye https:// www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662851 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814373BIST