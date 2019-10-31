***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.10.2019 10:27
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmesi işleminin SPK tarafından onaylandığının kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
AKENR, TRAAKENR91L9 729.164.000 729.164.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 729.164.000 TL 0 TL 0 TL 729.164.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.09.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.10.2019
Ek Açıklamalar
19.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurmuş olduğumuz ve Yönetim Kurulumuz'un 19.08.2019 tarih ve 2019/25 No.lu kararına konu Şirketimiz'in %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 417382 sicil numarası ile kayıtlı Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin Birleşme Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2019 tarih ve 29833736-106.01.01.-E.13600 sayılı kararı ile Kurul'a iletilecek Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun görüşünde birleşme işlemine engel teşkil edecek bir husus bulunmaması koşuluyla onaylanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılmış başvuru ile ilgili olarak da süreç devam etmektedir.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 SPK onayı.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795773
BIST