***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmesi işleminin tescilinin kamuya açıklanmasıdır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviAk-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriAKENR, TRAAKENR91L9 729.164.000 729.164.000Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 729.164.000 TL 0 TL 0 TL 729.164.000 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.09.2019Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.10.2019Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 12.12.2019Ek AçıklamalarŞirketimiz ile Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 12.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Saygılarımızla,Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 AKENERJİ TESCİL.pdf - DiğerEK: 2 YALOVA TESCİL.pdf - DiğerEK: 3 akenerji ykk.pdf - DiğerEK: 4 yalova ykk.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803160BIST