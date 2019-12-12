GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.12.2019 11:58
GÜNCEL HABERLER



***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmesi işleminin tescilinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
AKENR, TRAAKENR91L9 729.164.000 729.164.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 729.164.000 TL 0 TL 0 TL 729.164.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.09.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.10.2019
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 12.12.2019

Ek Açıklamalar
Şirketimiz ile Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 12.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 AKENERJİ TESCİL.pdf - Diğer
EK: 2 YALOVA TESCİL.pdf - Diğer
EK: 3 akenerji ykk.pdf - Diğer
EK: 4 yalova ykk.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803160


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:16109.060
Değişim :  1,05% |  1.137,83
Açılış :  108.556  
Önceki Kapanış :  107.922  
En Yüksek
109.156 En Düşük
108.556
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 1,70 9.894.959 % 14,86  
TIRE 2,82 106.090.877 % 14,17  
COSMO 2,31 7.112 % 10,00  
EMNIS 1,79 17.821 % 9,82  
ASLAN 43,70 27.631.706 % 9,20  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6331 7,6713 % -0,05  
Frank 5,8785 5,9139 % -0,01  
Riyal 1,5408 1,5486 % -0,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.474 -1,88  
Altın Gr. 274 274 -0,60  
Cumhuriyet 1.820 1.848 4,00  
Tam 1.811 1.856 2,23  
Yarım 875 898 1,08  
Çeyrek 439 449 0,54  
Gümüş.Ons 16,84 16,88 0,00  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,01  
B. Petrol 64,09 64,09 0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru