***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.12.2019 11:58
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. ile birleşmesi işleminin tescilinin kamuya açıklanmasıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2019
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2019
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
AKENR, TRAAKENR91L9 729.164.000 729.164.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 729.164.000 TL 0 TL 0 TL 729.164.000 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.09.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 25.10.2019
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi 12.12.2019
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ile Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 12.12.2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 AKENERJİ TESCİL.pdf - Diğer
EK: 2 YALOVA TESCİL.pdf - Diğer
EK: 3 akenerji ykk.pdf - Diğer
EK: 4 yalova ykk.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803160
BIST