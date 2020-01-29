***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 29.01.2020 tarih ve 3092 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 29.01.2020 tarih ve BGLC3DEE8 64691 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gerekli olan başvuru yapılmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815088BIST