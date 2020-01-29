***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.01.2020 15:29
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Semayesi" başlıklı 7. Maddesinin, "Payların Devri" başlıklı 8. Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları-Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. Maddesinin, "Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi" başlıklı 29. Maddesinin ve "Birleşme Hükümleri" başlıklı 33. Maddesinin tadili konusunda gerekli yasal izinleri almak için 29.01.2020 tarih ve 3092 sayılı başvuru ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve 29.01.2020 tarih ve BGLC3DEE8 64691 sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na gerekli olan başvuru yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815088
BIST
17:05119.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 8,87
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:055,9605
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0192
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:056,5535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:05300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,05
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|457.647.156
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.116.883
|% 19,87
|
|ULUSE
|37,10
|12.602.964
|% 17,03
|
|OYLUM
|6,28
|48.353.635
|% 10,37
|
|BEYAZ
|3,80
|2.210.277
|% 9,83
|
|RYSAS
|7,40
|21.153.294
|% -19,65
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|TKNSA
|8,83
|50.500.702
|% -14,27
|
|THYAO
|14,15
|1.037.828.409
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|515.580.262
|% -0,98
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRDMD
|2,84
|730.206.923
|% -1,73
|
|ODAS
|2,10
|465.029.286
|% 7,69
|
|KRSTL
|2,21
|464.002.035
|% 4,25
|
|ISGYO
|1,87
|343.939.399
|% 1,08
|
|ISFIN
|4,41
|590.186.428
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7202
|7,7589
|% 0,11
|
|Frank
|6,0806
|6,1172
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,20
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.983
|2.033
|-2,25
|
|Yarım
|959
|983
|-1,08
|
|Çeyrek
|481
|492
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,57
|
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