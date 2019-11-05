***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 1.382.717.425 1.592.243.661 486.718.878 659.280.665Satışların Maliyeti11 -1.180.489.200 -1.551.381.053 -508.221.252 -664.100.166TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)202.228.225 40.862.608 -21.502.374 -4.819.501BRÜT KAR (ZARAR)202.228.225 40.862.608 -21.502.374 -4.819.501Genel Yönetim Giderleri11 -42.906.945 -38.490.059 -15.702.397 -11.899.783Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 18.691.167 38.511.097 3.428.747 22.764.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -23.238.091 -97.024.039 4.039.648 -77.729.806ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.774.356 -56.140.393 -29.736.376 -71.684.150Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 17.020 173.753Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -130.291FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)154.661.085 -55.966.640 -29.736.376 -71.684.150Finansman Gelirleri14 15.373.616 61.626.933 2.884.365 32.185.428Finansman Giderleri14 -663.235.137 -1.981.152.423 -43.780.322 -1.216.105.412SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-493.200.436 -1.975.492.130 -70.632.333 -1.255.604.134Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri56.313.206 327.795.817 9.228.543 203.196.191Dönem Vergi (Gideri) Geliri9 -141.808 -3.358.352 -17.301 -1.925.296Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9 56.455.014 331.154.169 9.245.844 205.121.487SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943DÖNEM KARI (ZARARI)-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/kazanç (1000 adet) -5,99000000 -22,60000000 -0,84000000 -14,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI402.344.994 -44.281.334Dönem Karı (Zararı)-436.887.230 -1.647.696.313Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler745.090.860 1.669.919.929Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 194.706.617 194.037.996Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.619.370 2.600.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.915.320 1.242.955Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 505.502 -620.764Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6 2.198.548 1.977.910Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler282.667.388 239.621.124Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler293.233.780 1.576.591.126Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler24.046.769 -14.968.499Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24.046.769 -14.968.499Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 -56.313.206 -327.795.817Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler13 130.142 -166.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler99.242.304 -63.774.935Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler76.130.478 -63.889.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-789.411 -45.596.443İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)76.919.889 -18.292.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.142.088 -10.307.595İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-633.920İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8.776.008 -10.307.595Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.338.836 -7.233.192Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.259.723 -5.888.204Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-47.304.290 33.835.701İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.641.602 -39.654.506İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-29.662.688 73.490.207Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler213.345 182.693Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-474.924 3.490.436İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-474.924 3.490.436Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.720.894 4.135.190İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.855.060 -18.100.728Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)68.855.060 -18.100.728Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları407.445.934 -41.551.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.328.795 -1.433.482Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.772.145 -1.296.533YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.818.495 -6.068.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.400 166.975Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri26.400 166.975Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.844.895 -6.235.002Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları4 -10.636.197 -6.222.999Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -208.698 -12.003FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-277.573.408 32.531.325Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri223.450.000 325.311.100Kredilerden Nakit Girişleri3 223.450.000 325.311.100Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -475.265.750 -208.809.023Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları3 -9.808.229 -5.059.936Ödenen Faiz3 -18.997.890 -90.912.866Alınan Faiz13.556.167 2.919.465Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-10.507.706 9.082.585YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)113.953.091 -17.818.036NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)113.953.091 -17.818.036DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16.270.551 44.170.711DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ130.223.642 26.352.675Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri143.780.608 19.319.811Ticari Alacaklar94.878.440 172.518.893İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar15 8.494.407 7.704.996İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar86.384.033 164.813.897Diğer Alacaklar3.764.940 13.753.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.764.940 13.753.685Türev Araçlar7 0 24.345Stoklar1.785.964 674.399Peşin Ödenmiş Giderler10.817.316 13.571.389Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 2.074.688 534.121Diğer Dönen Varlıklar55.303.382 105.060.349ARA TOPLAM312.405.338 325.456.992Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar1.509.975 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR313.915.313 325.456.992DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar100.000 100.000Diğer Alacaklar2.786.272 939.624İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar15 1.236.720 602.800İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.549.552 336.824Stoklar18.996.569 18.769.298Maddi Duran Varlıklar4 5.047.316.376 5.227.937.915Kullanım Hakkı Varlıkları2 23.208.231 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 109.181.919 110.933.961Peşin Ödenmiş Giderler5.940.412 590.860Ertelenmiş Vergi Varlığı9 1.939.659 741.959Diğer Duran Varlıklar0 19.098.093TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.209.469.438 5.379.111.710TOPLAM VARLIKLAR5.523.384.751 5.704.568.702KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3 70.750.000 236.637.968Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.569.322.876 880.492.258İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.569.322.876 880.492.258Banka Kredileri3 1.560.897.661 873.780.809Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 8.425.215 6.711.449Ticari Borçlar265.724.442 313.211.446İlişkili Taraflara Ticari Borçlar15 9.303.404 26.945.006İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar256.421.038 286.266.440Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar794.347 581.002Diğer Borçlar1.866.829 2.341.912İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.866.829 2.341.912Türev Araçlar7 20.818.097 12.919.531Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü9 17.301 107.071Kısa Vadeli Karşılıklar23.871.669 21.678.205Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.829.414 3.340.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6 21.042.255 18.338.205ARA TOPLAM1.953.165.561 1.467.969.393TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.953.165.561 1.467.969.393UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.192.634.994 3.394.757.187İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.192.634.994 3.394.757.187Banka Kredileri3 3.114.695.248 3.333.605.645Kiralama İşlemlerinden Borçlar3 77.939.746 61.151.542Ticari Borçlar187.871.986 177.807.845İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar187.871.986 177.807.845Diğer Borçlar16.483 16.324İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.483 16.324Türev Araçlar7 31.685.210 17.282.246Uzun Vadeli Karşılıklar5.451.263 4.331.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar5.451.263 4.331.412Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü9 115.209.505 181.839.302TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.532.869.441 3.776.034.316TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5.486.035.002 5.244.003.709ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar37.349.749 460.564.993Ödenmiş Sermaye8 729.164.000 729.164.000Sermaye Düzeltme Farkları8 101.988.910 101.988.910Paylara İlişkin Primler (İskontolar)50.220.043 50.220.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.442.324.879 2.547.891.332Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.442.324.879 2.547.891.332Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.443.388.075 2.548.936.335Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.063.196 -1.045.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.034.191 -11.891.988Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.034.191 -11.891.988Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-10.034.191 -11.891.988Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12.053.172 12.053.172Yasal Yedekler8 12.053.172 12.053.172Diğer Yedekler-4.322.722 -4.322.722Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-2.847.157.112 -1.408.141.204Net Dönem Karı veya Zararı-436.887.230 -1.556.396.550TOPLAM ÖZKAYNAKLAR37.349.749 460.564.993TOPLAM KAYNAKLAR5.523.384.751 5.704.568.702Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136Diğer Düzeltmeler-97.150.579 97.150.579Transferler-507.197.153 507.197.153 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)226.087 2.641.844 -1.647.696.313 -1.644.828.382 -1.644.828.382Dönem Karı (Zararı)-1.647.696.313 -1.647.696.313 -1.647.696.313Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)226.087 2.641.844 2.867.931 2.867.931Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.466.583.979 -1.123.740 -12.518.059 12.053.172 -4.322.722 -1.470.744.516 -1.647.696.313 223.604.754 223.604.754Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993Diğer Düzeltmeler-117.380.642 117.380.642Transferler-1.556.396.550 1.556.396.550 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)11.832.382 -18.193 1.857.797 -436.887.230 -423.215.244 -423.215.244Dönem Karı (Zararı)-436.887.230 -436.887.230 -436.887.230Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11.832.382 -18.193 1.857.797 13.671.986 13.671.986Dönem Sonu Bakiyeler729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.443.388.075 -1.063.196 -10.034.191 12.053.172 -4.322.722 -2.847.157.112 -436.887.230 37.349.749 37.349.749Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.814.189 226.087 268.479 141.617Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.741 282.609 335.599 177.022Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11.836.930 -56.522 -67.120 -35.405Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi11.832.382Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi4.548 -56.522 -67.120 -35.405Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.857.797 2.641.844 626.068 626.071Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.322.251 3.302.185 782.590 782.589Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)2.322.251 3.302.185 782.590 782.589Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-464.454 -660.341 -156.522 -156.518Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-464.454 -660.341 -156.522 -156.518DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.671.986 2.867.931 894.547 767.688TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-423.215.244 -1.644.828.382 -60.509.243 -1.051.640.255Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-423.215.244 -1.644.828.382 -60.509.243 -1.051.640.255http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796741BIST