***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2019 18:38
***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 1.382.717.425 1.592.243.661 486.718.878 659.280.665
Satışların Maliyeti
11 -1.180.489.200 -1.551.381.053 -508.221.252 -664.100.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
202.228.225 40.862.608 -21.502.374 -4.819.501
BRÜT KAR (ZARAR)
202.228.225 40.862.608 -21.502.374 -4.819.501
Genel Yönetim Giderleri
11 -42.906.945 -38.490.059 -15.702.397 -11.899.783
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.691.167 38.511.097 3.428.747 22.764.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -23.238.091 -97.024.039 4.039.648 -77.729.806
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
154.774.356 -56.140.393 -29.736.376 -71.684.150
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 17.020 173.753
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -130.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
154.661.085 -55.966.640 -29.736.376 -71.684.150
Finansman Gelirleri
14 15.373.616 61.626.933 2.884.365 32.185.428
Finansman Giderleri
14 -663.235.137 -1.981.152.423 -43.780.322 -1.216.105.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-493.200.436 -1.975.492.130 -70.632.333 -1.255.604.134
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
56.313.206 327.795.817 9.228.543 203.196.191
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -141.808 -3.358.352 -17.301 -1.925.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 56.455.014 331.154.169 9.245.844 205.121.487
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (kayıp)/kazanç (1000 adet) -5,99000000 -22,60000000 -0,84000000 -14,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
402.344.994 -44.281.334
Dönem Karı (Zararı)
-436.887.230 -1.647.696.313
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
745.090.860 1.669.919.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 194.706.617 194.037.996
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.619.370 2.600.101
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.915.320 1.242.955
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 505.502 -620.764
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.198.548 1.977.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
282.667.388 239.621.124
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
293.233.780 1.576.591.126
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
24.046.769 -14.968.499
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24.046.769 -14.968.499
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -56.313.206 -327.795.817
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 130.142 -166.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
99.242.304 -63.774.935
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
76.130.478 -63.889.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-789.411 -45.596.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
76.919.889 -18.292.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.142.088 -10.307.595
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-633.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.776.008 -10.307.595
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.338.836 -7.233.192
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.259.723 -5.888.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.304.290 33.835.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.641.602 -39.654.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.662.688 73.490.207
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
213.345 182.693
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-474.924 3.490.436
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-474.924 3.490.436
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.720.894 4.135.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.855.060 -18.100.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
68.855.060 -18.100.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
407.445.934 -41.551.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.328.795 -1.433.482
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.772.145 -1.296.533
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.818.495 -6.068.027
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.400 166.975
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.400 166.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.844.895 -6.235.002
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -10.636.197 -6.222.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -208.698 -12.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-277.573.408 32.531.325
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
223.450.000 325.311.100
Kredilerden Nakit Girişleri
3 223.450.000 325.311.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -475.265.750 -208.809.023
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -9.808.229 -5.059.936
Ödenen Faiz
3 -18.997.890 -90.912.866
Alınan Faiz
13.556.167 2.919.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.507.706 9.082.585
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.953.091 -17.818.036
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
113.953.091 -17.818.036
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.270.551 44.170.711
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
130.223.642 26.352.675
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
143.780.608 19.319.811
Ticari Alacaklar
94.878.440 172.518.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 8.494.407 7.704.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
86.384.033 164.813.897
Diğer Alacaklar
3.764.940 13.753.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.764.940 13.753.685
Türev Araçlar
7 0 24.345
Stoklar
1.785.964 674.399
Peşin Ödenmiş Giderler
10.817.316 13.571.389
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 2.074.688 534.121
Diğer Dönen Varlıklar
55.303.382 105.060.349
ARA TOPLAM
312.405.338 325.456.992
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.509.975 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
313.915.313 325.456.992
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
2.786.272 939.624
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.236.720 602.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.549.552 336.824
Stoklar
18.996.569 18.769.298
Maddi Duran Varlıklar
4 5.047.316.376 5.227.937.915
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 23.208.231 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 109.181.919 110.933.961
Peşin Ödenmiş Giderler
5.940.412 590.860
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 1.939.659 741.959
Diğer Duran Varlıklar
0 19.098.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.209.469.438 5.379.111.710
TOPLAM VARLIKLAR
5.523.384.751 5.704.568.702
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 70.750.000 236.637.968
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.569.322.876 880.492.258
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.569.322.876 880.492.258
Banka Kredileri
3 1.560.897.661 873.780.809
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 8.425.215 6.711.449
Ticari Borçlar
265.724.442 313.211.446
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 9.303.404 26.945.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
256.421.038 286.266.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
794.347 581.002
Diğer Borçlar
1.866.829 2.341.912
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.866.829 2.341.912
Türev Araçlar
7 20.818.097 12.919.531
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 17.301 107.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.871.669 21.678.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.829.414 3.340.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 21.042.255 18.338.205
ARA TOPLAM
1.953.165.561 1.467.969.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.953.165.561 1.467.969.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.192.634.994 3.394.757.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.192.634.994 3.394.757.187
Banka Kredileri
3 3.114.695.248 3.333.605.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 77.939.746 61.151.542
Ticari Borçlar
187.871.986 177.807.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
187.871.986 177.807.845
Diğer Borçlar
16.483 16.324
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.483 16.324
Türev Araçlar
7 31.685.210 17.282.246
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.451.263 4.331.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.451.263 4.331.412
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 115.209.505 181.839.302
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.532.869.441 3.776.034.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.486.035.002 5.244.003.709
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.349.749 460.564.993
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.442.324.879 2.547.891.332
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.442.324.879 2.547.891.332
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.443.388.075 2.548.936.335
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.063.196 -1.045.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.034.191 -11.891.988
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.034.191 -11.891.988
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-10.034.191 -11.891.988
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.847.157.112 -1.408.141.204
Net Dönem Karı veya Zararı
-436.887.230 -1.556.396.550
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.349.749 460.564.993
TOPLAM KAYNAKLAR
5.523.384.751 5.704.568.702
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.563.734.558 -1.349.827 -15.159.903 12.053.172 -4.322.722 -1.060.697.942 -507.197.153 1.868.433.136 1.868.433.136
Diğer Düzeltmeler
-97.150.579 97.150.579
Transferler
-507.197.153 507.197.153 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
226.087 2.641.844 -1.647.696.313 -1.644.828.382 -1.644.828.382
Dönem Karı (Zararı)
-1.647.696.313 -1.647.696.313 -1.647.696.313
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
226.087 2.641.844 2.867.931 2.867.931
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.466.583.979 -1.123.740 -12.518.059 12.053.172 -4.322.722 -1.470.744.516 -1.647.696.313 223.604.754 223.604.754
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Diğer Düzeltmeler
-117.380.642 117.380.642
Transferler
-1.556.396.550 1.556.396.550 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -18.193 1.857.797 -436.887.230 -423.215.244 -423.215.244
Dönem Karı (Zararı)
-436.887.230 -436.887.230 -436.887.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -18.193 1.857.797 13.671.986 13.671.986
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.443.388.075 -1.063.196 -10.034.191 12.053.172 -4.322.722 -2.847.157.112 -436.887.230 37.349.749 37.349.749
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-436.887.230 -1.647.696.313 -61.403.790 -1.052.407.943
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.814.189 226.087 268.479 141.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.741 282.609 335.599 177.022
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.836.930 -56.522 -67.120 -35.405
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
11.832.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
4.548 -56.522 -67.120 -35.405
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.857.797 2.641.844 626.068 626.071
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.322.251 3.302.185 782.590 782.589
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.322.251 3.302.185 782.590 782.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-464.454 -660.341 -156.522 -156.518
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-464.454 -660.341 -156.522 -156.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.671.986 2.867.931 894.547 767.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-423.215.244 -1.644.828.382 -60.509.243 -1.051.640.255
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-423.215.244 -1.644.828.382 -60.509.243 -1.051.640.255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796741
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