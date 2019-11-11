***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Ağustos 2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, Şirketimiz ile Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 30.09.2015 tarihinde imzalanmış olan Kredi Sözleşmesi kapsamında Şirketimize sağlanmış kredinin Finansal Yeniden Yapılandırma uygulaması kapsamında uzun vadeli yapılandırılması amacıyla, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye 30.10.2019 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.Bu itibarla, bir buçuk yılı anapara ödemesiz dönem olmak üzere TL ve ABD Doları cinsinden 5 yıl ve 13 yıl vadeli toplam 854 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin yeniden yapılandırılması için, Yapı Kredi Bankası A.Ş. ile Şirketimiz arasında Kredi Sözleşmesi akdedilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798266BIST