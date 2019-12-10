***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2019 15:26
***AKENR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKENR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802812
BIST
17:56108.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -671,15
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
17:565,7980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0114
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
17:566,4237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4418
En Düşük
6,4208
17:56273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,27
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.355.144
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.885.046
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.722.097
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.325.656
|% 19,91
|
|DENCM
|8,87
|33.857.065
|% 18,27
|
|HURGZ
|1,28
|1.330.221
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|43.496
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.048
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,10
|54.452.784
|% -9,19
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|AFYON
|6,58
|486.062.273
|% -4,64
|
|TTKOM
|7,21
|433.044.511
|% 0,84
|
|ASELS
|19,36
|372.891.610
|% -0,97
|
|PGSUS
|78,15
|289.404.386
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,51
|256.117.184
|% 0,00
|
|AKENR
|1,09
|131.505.482
|% 13,54
|
|METRO
|1,30
|118.685.432
|% -7,14
|
|THYAO
|13,69
|1.232.755.934
|% -0,80
|
|ODAS
|2,06
|175.269.188
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6150
|7,6532
|% -0,01
|
|Frank
|5,8549
|5,8902
|% -0,04
|
|Riyal
|1,5423
|1,5500
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.466
|1.466
|4,75
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,52
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,64
|16,66
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,14
|