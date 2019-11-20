GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.11.2019 16:08
GÜNCEL HABERLER



***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil 10.01.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 27.03.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 22.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 31.12.2013 31.12.2014 Halka Arz -
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 14.03.2014 14.03.2015 Halka Arz -
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 29.12.2016 29.12.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 11.07.2019 11.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799792


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:42106.841
Değişim :  -0,64% |  -687,62
Açılış :  107.340  
Önceki Kapanış :  107.529  
En Yüksek
108.142 En Düşük
106.804
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKFGY 3,15 21.579.582 % 19,77  
QNBFL 40,24 2.228.319 % 14,97  
QNBFB 19,67 40.374.686 % 14,96  
MTRYO 2,08 18.662.101 % 14,92  
OYAYO 2,26 38.727.968 % 14,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3288 7,3656 % -0,20  
Frank 5,7172 5,7516 % -0,17  
Riyal 1,5156 1,5232 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.471 1.471 -1,61  
Altın Gr. 270 270 -0,06  
Cumhuriyet 1.793 1.820 3,00  
Tam 1.782 1.827 0,91  
Yarım 861 884 0,44  
Çeyrek 432 442 0,22  
Gümüş.Ons 17,09 17,11 -0,06  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 -0,01  
B. Petrol 61,35 61,35 0,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru