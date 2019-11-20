***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıTahvil 10.01.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 27.03.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıTahvil 22.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 200000000 TRY Yurtiçi 31.12.2013 31.12.2014 Halka Arz -Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 14.03.2014 14.03.2015 Halka Arz -Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 29.12.2016 29.12.2017 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 600000000 TRY Yurtiçi 11.07.2019 11.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satışhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799792BIST