***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.11.2019 16:08
***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Tahvil 10.01.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 27.03.2017 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Tahvil 22.11.2019 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 31.12.2013 31.12.2014 Halka Arz -
Tahvil 200000000 TRY Yurtiçi 14.03.2014 14.03.2015 Halka Arz -
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 29.12.2016 29.12.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 600000000 TRY Yurtiçi 11.07.2019 11.07.2020 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799792
BIST
16:42106.841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -687,62
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.804
16:425,7035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0062
|Açılış
|: 5,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
16:426,3102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
16:42269,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 269,59
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,50
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|21.579.582
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.228.319
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|40.374.686
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.662.101
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,26
|38.727.968
|% 14,14
|
|PINSU
|2,20
|38.954.843
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|METRO
|1,31
|81.522.121
|% -10,27
|
|CEOEM
|9,23
|32.822.821
|% -9,51
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|ASELS
|19,44
|433.089.297
|% 0,10
|
|GARAN
|10,17
|342.988.321
|% -0,78
|
|TKFEN
|19,04
|305.017.029
|% -0,10
|
|PETKM
|3,74
|608.258.686
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|215.323.262
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|304.988.374
|% -0,84
|
|HURGZ
|1,29
|158.018.374
|% -15,13
|
|THYAO
|13,99
|1.484.422.491
|% -0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3288
|7,3656
|% -0,20
|
|Frank
|5,7172
|5,7516
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5156
|1,5232
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.471
|-1,61
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|3,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|0,91
|
|Yarım
|861
|884
|0,44
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|17,09
|17,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,35
|61,35
|0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:57YAPRK
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 420 adet işlem
-
16:56HURGZ
Yüzde -15.13 oranında düşüşle 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 137, 702 adet işlem
-
16:55KLMSN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 17.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 479 adet işlem
-
16:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -750, 75 kaybederek (% -0.57 ) 131, 992
-
16:54XU100
Endeks 106, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 8, 267.00 milyon TL de