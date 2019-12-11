***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2019 18:19
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2019-30
.11.2019 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 30.11.2019 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803084
BIST
18:05107.922
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -89,77
|Açılış
|: 108.031
|
|Önceki Kapanış
|: 108.011
|
108.218
En Düşük
107.465
18:055,8087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0029
|Açılış
|: 5,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8188
En Düşük
5,7958
18:056,4434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,4410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4250
|
6,4559
En Düşük
6,4280
18:05274,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,27
|Açılış
|: 274,69
|
|Önceki Kapanış
|: 273,43
|
274,79
En Düşük
272,72
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,78
|18.929.796
|% 20,00
|
|PRKAB
|2,71
|27.247.500
|% 19,91
|
|ETYAT
|1,40
|22.982.567
|% 14,75
|
|MAALT
|60,65
|28.570.799
|% 13,36
|
|PSDTC
|8,32
|11.423.302
|% 12,89
|
|SMART
|6,99
|6.943.766
|% -18,25
|
|FORMT
|4,40
|58.771
|% -14,89
|
|RTALB
|2,37
|23.109.315
|% -9,89
|
|UZERB
|2,66
|127.290
|% -9,83
|
|DIRIT
|0,94
|185.258
|% -9,62
|
|THYAO
|13,59
|772.741.203
|% -0,88
|
|VESTL
|12,96
|455.293.823
|% 6,67
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|PGSUS
|81,70
|345.156.954
|% 4,34
|
|ASELS
|19,13
|291.165.143
|% -1,09
|
|PETKM
|3,59
|418.625.775
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,48
|168.821.222
|% -1,99
|
|KARSN
|1,54
|141.487.727
|% 3,36
|
|ODAS
|2,13
|160.748.950
|% 2,90
|
|ISFIN
|3,16
|218.273.638
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6346
|7,6729
|% -0,00
|
|Frank
|5,8694
|5,9048
|% -0,11
|
|Riyal
|1,5449
|1,5527
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|5,36
|
|Altın Gr.
|275
|275
|1,27
|
|Cumhuriyet
|1.816
|1.844
|0,00
|
|Tam
|1.809
|1.854
|1,37
|
|Yarım
|874
|897
|0,67
|
|Çeyrek
|438
|448
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|0,03
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|-0,75
|