***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2020 17:53
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği portalında yayınlanacak şekli ile şirketimizin 01.01.2019-31
.12.2019 tarihleri arasındaki döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmemiş ana branşlar itibariyle düzenlenmiş brüt
yazılan prim ve brüt ödenen hasar tutarı ile 31.12.2019 tarihi itibariyle brüt dosya muallak hasar karşılığı bilgileri ekte pdf.
formatında sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812168
BIST
17:58120.369
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 1.704,82
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
17:585,8730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0039
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
17:586,5351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0024
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
17:58292,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,10
|Açılış
|: 292,72
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.069.598
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,31
|114.887.235
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|148.744.075
|% 19,93
|
|HUBVC
|25,22
|105.407.200
|% 19,87
|
|RYSAS
|6,88
|140.607.387
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,16
|13.768.224
|% -5,88
|
|NIBAS
|5,00
|97.833
|% -5,12
|
|ITTFH
|3,42
|152.430.750
|% -4,74
|
|AKSUE
|15,02
|15.285.869
|% -4,33
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|HALKB
|6,62
|680.657.638
|% 2,32
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ASELS
|22,88
|516.842.193
|% 0,79
|
|PETKM
|4,09
|1.467.520.623
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|479.842.106
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,96
|668.661.171
|% 4,23
|
|ALBRK
|1,72
|318.243.052
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.403.973.106
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6063
|7,6445
|% -0,57
|
|Frank
|6,0216
|6,0579
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.550
|-10,30
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,55
|64,55
|-0,43
|
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