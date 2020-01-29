***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.07.2019 - 03.04.2019 - 15.03.2019-18.12.2018-15.02.2018 - 06.02.2015 - 02.02.2015 - 26.12.2014Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2012 yılına ait sovtaj işlemlerinde BSMV'ye ilişkin Vergi Mahkemesi nezdinde açılan davada, vergi mahkemesi tarafından lehimize (vergi ve ceza tarhiyatlarının iptaline) verilen karar İstanbul Vergi Mahkemesi tarafından kesin karara bağlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815245BIST