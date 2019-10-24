***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
24.10.2019 17:14
***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [MERKO]
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Açıklamalar
Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (Şirket)'nin sermayesinin 54.300.000 TL'den 58.967.161 TL'ye arttırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 4.667.161 TL nominal değerli paylar, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 1,416 TL fiyatla alıcı olan Merko Holding A.Ş. (2.216.901 adet ) ve AETNA SA.'ya (2.450.260 adet) Toptan Alış Satış İşleminin (TAS ) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 30 EKİM 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794555
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0325
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
18:056,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
18:05278,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 3,14
|Açılış
|: 278,23
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3747
|7,4116
|% -0,13
|
|Frank
|5,7830
|5,8178
|% 0,33
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.502
|9,72
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,14
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,81
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,06
|
|B. Petrol
|61,37
|61,37
|0,20
|
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