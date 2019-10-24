***AKMEN* *AKM* *MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***AKMEN******AKM******MERKO*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MERKO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMerko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş (Şirket)'nin sermayesinin 54.300.000 TL'den 58.967.161 TL'ye arttırılması dolayısıyla ihraç edilecek toplam 4.667.161 TL nominal değerli paylar, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 1,416 TL fiyatla alıcı olan Merko Holding A.Ş. (2.216.901 adet ) ve AETNA SA.'ya (2.450.260 adet) Toptan Alış Satış İşleminin (TAS ) Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile 30 EKİM 2019 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794555BIST