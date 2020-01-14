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***AKMEN* *AKTVK* *ZKBVK* *AKTIF* *KOTON* *KARSN* *BOLUC* *BSRFK* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

14.01.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******AKTVK******ZKBVK******AKTIF******KOTON******KARSN******BOLUC******BSRFK******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, AKTVK, BOLUC, BSRFK, KARSN, KOTON, QNBFI, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5F12011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/01/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01798 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/01/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12017 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12017 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BOLUC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12013 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTN12012 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 İtfa
KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTN12012 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM12024 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812416


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Frank 6,0482 6,0847 % 0,55  
Riyal 1,5631 1,5710 % 0,31  
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