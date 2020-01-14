***AKMEN* *AKTVK* *ZKBVK* *AKTIF* *KOTON* *KARSN* *BOLUC* *BSRFK* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******AKTVK******ZKBVK******AKTIF******KOTON******KARSN******BOLUC******BSRFK******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, AKTVK, BOLUC, BSRFK, KARSN, KOTON, QNBFI, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK5F12011 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 14/01/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01798 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 14/01/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12017 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12017 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 İtfaAKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK12033 ALIM SATIMA DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. BOLUC TRSBOLU12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBAŞER FAKTORİNG A.Ş. BSRFK TRFBASR12013 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 İtfaKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2018 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 14/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTN12012 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 İtfaKOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOTON TRFKOTN12012 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM12024 FİNANSMAN BONOSU 14/01/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK12023 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 14/01/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812416BIST