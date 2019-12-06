***AKMEN* *EKOFA* *HALKB* *ZKBVK* *TCZB* *TFNVK* *SEKFA* *TRKSH* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
06.12.2019 15:15
***AKMEN******EKOFA******HALKB******ZKBVK******TCZB******TFNVK******SEKFA******TRKSH******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, EKOFA, ORFIN, SEKFA, TCZB, TFNVK, HALKB, TRKSH, VAKBN, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016B3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/12/2019 İtfa
EKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFA1919 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNA1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/12/2019 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNA1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA1912 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfa
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32018 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1972 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1980 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAKA1912 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfa
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBA1939 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802286
BIST