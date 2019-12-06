***AKMEN* *EKOFA* *HALKB* *ZKBVK* *TCZB* *TFNVK* *SEKFA* *TRKSH* *ORFIN* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******EKOFA******HALKB******ZKBVK******TCZB******TFNVK******SEKFA******TRKSH******ORFIN******VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, EKOFA, ORFIN, SEKFA, TCZB, TFNVK, HALKB, TRKSH, VAKBN, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM016B3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/12/2019 İtfaEKO FAKTORİNG A.Ş. EKOFA TRFEKOFA1919 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN92110 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNA1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/12/2019 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFNA1916 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 06/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA1912 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfaT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TCZB TRFTCZB32018 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA1931 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1972 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHALA1980 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAKA1912 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfaTÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFBA1939 FİNANSMAN BONOSU 06/12/2019 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVKA1910 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/12/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802286BIST