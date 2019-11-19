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***AKMEN* *HALKB* *HLVKS* *GARAN* *ISMEN* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

19.11.2019 12:17
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******HALKB******HLVKS******GARAN******ISMEN******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARAN, HLVKS, ISFIN, ISMEN, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015P5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01574 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01574 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01582 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01582 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK1930 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK1912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/11/2019 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK1912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNK1932 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1992 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82022 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799618


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