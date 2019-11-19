***AKMEN* *HALKB* *HLVKS* *GARAN* *ISMEN* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******HALKB******HLVKS******GARAN******ISMEN******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, GARAN, HLVKS, ISFIN, ISMEN, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015P5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01574 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01574 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01582 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01582 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRANK1930 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK1912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/11/2019 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAK1912 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 19/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNK1932 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMDK1992 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL82022 FİNANSMAN BONOSU 19/11/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799618BIST