***AKMEN* *VAKVK* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***AKMEN******VAKVK******GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, GARFA, VAKVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015C3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015D1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015E9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfaGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAE1912 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2019 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2019 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794563BIST