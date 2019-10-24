***AKMEN* *VAKVK* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
24.10.2019 17:28
***AKMEN******VAKVK******GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARFA, VAKVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015C3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015D1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015E9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfa
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAE1912 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794563
BIST
18:05100.346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 560,48
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.052
18:055,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0325
|Açılış
|: 5,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7794
En Düşük
5,7300
18:056,4049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0213
|Açılış
|: 6,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4355
En Düşük
6,3791
18:05278,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 3,02
|Açılış
|: 278,23
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
278,75
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|347.830
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|7.215.880
|% 19,96
|
|GEDIK
|5,18
|8.478.200
|% 19,91
|
|IHEVA
|1,99
|29.070.258
|% 19,88
|
|QNBFL
|32,56
|641.133
|% 15,05
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|EGCYH
|0,10
|16.473
|% -9,09
|
|TKURU
|11,41
|1.895.344
|% -7,31
|
|EGCYO
|0,13
|6.540
|% -7,14
|
|UZERB
|1,08
|6.805
|% -6,90
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|GARAN
|9,70
|689.229.179
|% 1,04
|
|AKBNK
|7,20
|668.783.765
|% 0,00
|
|ASELS
|18,17
|387.181.388
|% 0,06
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|IHLGM
|0,77
|316.536.724
|% -12,50
|
|KRDMD
|2,24
|309.060.150
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,25
|153.820.885
|% 1,63
|
|IHYAY
|0,83
|107.027.442
|% -3,49
|
|THYAO
|11,81
|1.381.415.657
|% -0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3674
|7,4043
|% -0,22
|
|Frank
|5,7820
|5,8168
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5313
|1,5390
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.500
|1.500
|7,96
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,94
|
|Cumhuriyet
|1.845
|1.873
|10,00
|
|Tam
|1.835
|1.881
|6,46
|
|Yarım
|887
|910
|3,13
|
|Çeyrek
|445
|455
|1,56
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,06
|
|B. Petrol
|61,37
|61,37
|0,20
|
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