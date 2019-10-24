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***AKMEN* *VAKVK* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

24.10.2019 17:28
GÜNCEL HABERLER

***AKMEN******VAKVK******GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARFA, VAKVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015C3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015D1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM015E9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/10/2019 İtfa
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFAE1912 FİNANSMAN BONOSU 24/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2019 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKE1947 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/10/2019 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794563


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GYHOL 5,65 7.215.880 % 19,96  
GEDIK 5,18 8.478.200 % 19,91  
IHEVA 1,99 29.070.258 % 19,88  
QNBFL 32,56 641.133 % 15,05  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3674 7,4043 % -0,22  
Frank 5,7820 5,8168 % 0,31  
Riyal 1,5313 1,5390 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.500 1.500 7,96  
Altın Gr. 278 278 2,94  
Cumhuriyet 1.845 1.873 10,00  
Tam 1.835 1.881 6,46  
Yarım 887 910 3,13  
Çeyrek 445 455 1,56  
Gümüş.Ons 17,73 17,77 0,20  
Gümüş Gr. 3,29 3,29 0,06  
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