***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2019 17:13
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TER RA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2019
Açıklamalar
TER RA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanan ve 27.12.2019 tarihinde tarafımıza teslim edilen 27.12.2019 tarih ve 2019/AKMERKEZGYO/003 nolu Akmerkez GYO A.Ş.ye ait toplam 473 adet bağımsız bölüme ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805614
BIST
17:46113.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 15,36
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:465,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0267
|Açılış
|: 5,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9611
En Düşük
5,9292
17:466,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0592
|Açılış
|: 6,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6536
En Düşük
6,5741
17:46289,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,04
|Açılış
|: 289,36
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,64
|114.422.893
|% 18,92
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|TIRE
|4,18
|130.841.513
|% 12,67
|
|ISGYO
|1,53
|438.660.620
|% 12,50
|
|FMIZP
|45,78
|37.118.164
|% -14,59
|
|QNBFB
|37,62
|84.828.235
|% -13,00
|
|SMART
|9,90
|192.957.780
|% -12,78
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,31
|65.151.773
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,57
|1.038.580.867
|% 9,03
|
|ISFIN
|4,06
|736.272.052
|% 2,78
|
|THYAO
|13,95
|502.884.724
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,53
|438.660.620
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,20
|319.453.160
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,57
|1.038.580.867
|% 9,03
|
|ISGYO
|1,53
|438.660.620
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,06
|736.272.052
|% 2,78
|
|IHLAS
|0,88
|116.774.055
|% 3,53
|
|KRDMD
|2,62
|273.837.363
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7764
|7,8154
|% 1,10
|
|Frank
|6,0823
|6,1189
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5831
|1,5910
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,01
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
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