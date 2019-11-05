***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler37.264.000 27.745.263 164.383 73.043.290 16.968.330 77.807.440 232.992.706 0 232.992.706Transferler0 0 0 6.074.033 71.733.407 -77.807.440 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -58.264 0 0 66.430.336 66.372.072 0 66.372.072Kar Payları0 0 0 0 -62.603.520 0 -62.603.520 0 -62.603.520Dönem Sonu Bakiyeler37.264.000 27.745.263 106.119 79.117.323 26.098.217 66.430.336 236.761.258 0 236.761.258Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 37.264.000 27.745.263 230.617 79.117.323 26.098.217 88.649.656 259.105.076 0 259.105.076Transferler0 0 0 8.868.832 79.780.824 -88.649.656 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -344.731 0 0 58.895.210 58.550.479 0 58.550.479Kar Payları0 0 0 0 -90.551.520 0 -90.551.520 0 -90.551.520Dönem Sonu Bakiyeler12 37.264.000 27.745.263 -114.114 87.986.155 15.327.521 58.895.210 227.104.035 0 227.104.035Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI60.697.163 61.613.643Dönem Karı (Zararı)58.895.210 66.430.336Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.065.255 -803.394Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14 6.922.775 5.653.865Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 700.273 -168.225Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler559.905 -821.137Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-5.132.576 -4.850.404Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler58.878 -617.493Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -44.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.035.254 -3.570.010Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.714.979 -2.844.866İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.714.979 -2.844.866Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.538.810 3.380.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.834.426 4.176.736İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)704.384 -796.110İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.140.915 -4.105.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)4.909.994 -4.554.046Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-769.079 448.276Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları60.925.211 62.056.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -228.048 -239.514Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -203.775YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN N -30.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -1.872.024 -1.421.179Alınan Faiz5.145.171 4.359.223FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-70.864.181 -25.339.520Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.055.339 0Ödenen Temettüler-71.919.520 -25.339.520YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.708.472 39.212.167NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.708.472 39.212.167DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.313.519 20.786.601DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 34.605.047 59.998.768Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 34.612.646 41.333.713Ticari Alacaklar14.328.809 7.314.103İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.328.809 7.314.103Diğer Alacaklar1.444.669 405.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.444.669 405.972Peşin Ödenmiş Giderler11 9.871.643 2.879.420Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar797.909 545.796Diğer Dönen Varlıklar11 2.609.293 21.315.031ARA TOPLAM63.664.969 73.794.035TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR63.664.969 73.794.035DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 183.249.112 188.292.189Maddi Duran Varlıklar8 511.741 688.448Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.785 3.150Peşin Ödenmiş Giderler11 5.642.192 561.082Diğer Duran Varlıklar11 2.572.258 2.199.535TOPLAM DURAN VARLIKLAR192.006.088 191.744.404TOPLAM VARLIKLAR255.671.057 265.538.439KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.055.339Ticari Borçlar3.898.601 1.359.791İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6, 20 2.718.970 884.544İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 1.179.631 475.247Diğer Borçlar20.032.506 2.171.187İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6, 20 18.632.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 1.400.506 2.171.187Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 911.187 816.313Kısa Vadeli Karşılıklar457.914 370.547Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 313.914 226.547Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 144.000 144.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 292.553 363.987ARA TOPLAM26.648.100 5.081.825TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.648.100 5.081.825UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar935.997 665.281İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 935.997 665.281Uzun Vadeli Karşılıklar982.925 686.257Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 982.925 686.257TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.918.922 1.351.538TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER28.567.022 6.433.363ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar227.104.035 259.105.076Ödenmiş Sermaye12 37.264.000 37.264.000Sermaye Düzeltme Farkları27.745.263 27.745.263Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-114.114 230.617Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-114.114 230.617Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler87.986.155 79.117.323Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 15.327.521 26.098.217Net Dönem Karı veya Zararı58.895.210 88.649.656TOPLAM ÖZKAYNAKLAR227.104.035 259.105.076TOPLAM KAYNAKLAR255.671.057 265.538.439Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 85.490.345 88.278.906 29.077.559 28.632.096Satışların Maliyeti13 -27.063.511 -25.771.143 -9.466.006 -7.894.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)58.426.834 62.507.763 19.611.553 20.737.809BRÜT KAR (ZARAR)58.426.834 62.507.763 19.611.553 20.737.809Genel Yönetim Giderleri-4.919.561 -4.795.612 -1.539.059 -1.366.822Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 3.686.655 1.621.798 1.109.674 185.312Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -4.392.008 -828.460 -1.912.833 -392.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)52.801.920 58.505.489 17.269.335 19.164.049FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.801.920 58.505.489 17.269.335 19.164.049Finansman Gelirleri16 8.222.922 9.537.137 2.515.083 5.740.110Finansman Giderleri17 -2.129.632 -1.612.290 -1.212.609 -1.241.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952DÖNEM KARI (ZARARI)58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları58.895.210 66.430.336 18.571.809 23.662.952Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,58000000 1,78000000 0,50000000 0,64000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 1,58000000 1,78000000 0,50000000 0,64000000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-344.731 -58.264 -66.516 -69.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10 -344.731 -58.264 -66.516 -69.560Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-344.731 -58.264 -66.516 -69.560TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)58.550.479 66.372.072 18.505.293 23.593.392Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları58.550.479 66.372.072 18.505.293 23.593.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796758BIST