***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Ödeme Tarihleri Tablosunda 3.Taksit Tarihinin GüncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 2018 Yılı Kar Payı 3.Taksit Ödeme Tarihi Kararı neticesinde kar payı ödeme tarihleri tablosunda 3. taksit ödeme tarihinin güncellenmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.02.2019Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2019Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli 3 taksitPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketmizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 1,0800000 108 0 1,0800000 108D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 0,8500000 85 0 0,8500000 85D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 3. Taksit 0,5000000 50 0 0,5000000 50D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 2,4300000 243 0 2,4300000 243Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)1. Taksit 24.04.2019 24.04.2019 26.04.2019 25.04.20192. Taksit 24.09.2019 24.09.2019 26.09.2019 25.09.20193. Taksit 23.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 24.10.2019(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar payı dağıtımının, 18.632.000,00-TL tutarındaki üçüncü taksitinin 23.10.2019 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 83.125.779,79Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 88.649.656 94.083.413,014. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 88.649.656 94.083.413,016. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 88.649.656 94.083.413,01Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 88.649.656 94.083.413,019. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 88.649.656 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 0* Nakit 1.863.200 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 78.627.040 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 8.868.832 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 296.712 5.730.469,0120. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.061.280 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 9.904.072,5 0 11,17 2,43 243B Grubu 6.904.553,4 0 7,78 2,43 243C Grubu 5.829.254 0 6,57 2,43 243D Grubu 67.913.640 0 76,6 2,43 243TOPLAM 90.551.520 0 102,14 2,43 243Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2018 yılı net dönem karı 88.649.656,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 94.083.413,01 TL'dir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan dağıtılabilir karın 88.649.656,00 TL tutarındaki kısmından:1. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına,2. 88.649.656,00 TL'nin 1.863.200,00 TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,3. Kalan kardan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 30/c. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasına,4. Kalan karın 78.627.040,00 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına,5. Toplam 80.490.240,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 7.862.704,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,6. 2018 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,7. Şirketimizin finansal tablolarının ‘Geçmiş Yıllar Karları Hesabı'ndan 3.058.661,82 TL ve ‘Olağanüstü Yedekler Hesabı'ndan 7.002.618,18 TL olmak üzere toplam 10.061.280,00 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 1.006.128,00 TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,8. Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları ile geçmiş yıllar karları ve olağanüstü yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 90.551.520,00 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,43 TL, kar payı oranı brüt=net %243) tespit edilmesine,9. Kar payının 40.245.120,00-TL tutarındaki kısmının 24.04.2019 tarihine kadar ilk taksit olarak, 31.674.400,00 TL tutarındaki kısmının 24.09.2019 tarihine kadar ikinci taksit olarak ve bakiye 18.632.000,00-TL tutarındaki kısmının 17.12.2019 tarihinde kadar üçüncü taksit olarak ödenmesine,10. Kar dağıtım tarihlerinin kesinleştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile Şirketimizce kamuya duyurulmasına,11. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuz'un onayına sunulmasına,İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Kar Dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791240BIST