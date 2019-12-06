***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/03/2019Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi11/03/2022Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi06/12/2019AçıklamaŞirketimizin kurumsal yönetim derecelendirmesine ait çalışmaları, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından tamamlanmış olup, 06.12.2019 tarihi itibarıyla şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 10 üzerinden 9,43 (94,29) olarak güncellenmiştir. İlgili rapor ekte yer almaktadır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not88,22 95,41 99,48 95,59 94,29http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802242BIST