***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
27.12.2019 17:16
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2016 - 25.11.2016 - 03.03.2017 - 13.04.2017 - 11.05.2017 - 19.10.2017 - 18.12.2017 - 08.02.2018 - 01.03.2018 - 05.06.2018 - 06.08.2018 - 05.10.2018 - 11.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
30/06/2016
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
16/08/2016
Davanın Konusu
Ticari Şirket (Şirkete Özel Denetçi Tayin Edilmesi)
Karşı Taraf(lar)
Ömer Dinçkök
Davanın Tutarı
Yoktur
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi ve 2016/725 E - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve 2019/539 E.
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Davaya ilişkin olarak Şirketimiz lehine verilen kesin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine istinaden yapmış olduğu temyiz talebi kesin olarak reddedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805617
BIST
17:46113.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 15,36
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.381
17:465,9588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0267
|Açılış
|: 5,9560
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|Önceki Kapanış
|: 5,9320
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|: 6,6350
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|Önceki Kapanış
|: 6,5720
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En Düşük
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|Değişim
|: 0,36%
|| 1,04
|Açılış
|: 289,36
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,76
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|HDFGS
|2,64
|114.422.893
|% 18,92
|
|KENT
|180,30
|15.028.675
|% 14,99
|
|GLBMD
|2,12
|970.769
|% 14,59
|
|TIRE
|4,18
|130.841.513
|% 12,67
|
|ISGYO
|1,53
|438.660.620
|% 12,50
|
|FMIZP
|45,78
|37.118.164
|% -14,59
|
|QNBFB
|37,62
|84.828.235
|% -13,00
|
|SMART
|9,90
|192.957.780
|% -12,78
|
|EGCYO
|0,38
|158.648
|% -9,52
|
|KFEIN
|11,31
|65.151.773
|% -6,06
|
|ALBRK
|1,57
|1.038.580.867
|% 9,03
|
|ISFIN
|4,06
|736.272.052
|% 2,78
|
|THYAO
|13,95
|502.884.724
|% -0,07
|
|ISGYO
|1,53
|438.660.620
|% 12,50
|
|TKFEN
|19,20
|319.453.160
|% 1,05
|
|ALBRK
|1,57
|1.038.580.867
|% 9,03
|
|ISGYO
|1,53
|438.660.620
|% 12,50
|
|ISFIN
|4,06
|736.272.052
|% 2,78
|
|IHLAS
|0,88
|116.774.055
|% 3,53
|
|KRDMD
|2,62
|273.837.363
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7764
|7,8154
|% 1,10
|
|Frank
|6,0823
|6,1189
|% 1,03
|
|Riyal
|1,5831
|1,5910
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-1,01
|
|Altın Gr.
|289
|289
|1,04
|
|Cumhuriyet
|1.916
|1.945
|12,00
|
|Tam
|1.909
|1.956
|11,92
|
|Yarım
|923
|946
|5,76
|
|Çeyrek
|463
|473
|2,88
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,01
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|-0,14
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