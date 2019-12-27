***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2016 - 25.11.2016 - 03.03.2017 - 13.04.2017 - 11.05.2017 - 19.10.2017 - 18.12.2017 - 08.02.2018 - 01.03.2018 - 05.06.2018 - 06.08.2018 - 05.10.2018 - 11.02.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi30/06/2016Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi16/08/2016Davanın KonusuTicari Şirket (Şirkete Özel Denetçi Tayin Edilmesi)Karşı Taraf(lar)Ömer DinçkökDavanın TutarıYokturDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yokturİlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi ve 2016/725 E - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ve 2019/539 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarDavaya ilişkin olarak Şirketimiz lehine verilen kesin Mahkeme kararına karşı davacı tarafın istinaf başvurusunun reddine istinaden yapmış olduğu temyiz talebi kesin olarak reddedilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805617BIST