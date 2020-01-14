***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2020 09:50
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2019 yılı içerisinde, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen kiralama işlemlerimizin toplamı aylık KDV hariç 1.512.109 TL (KDV dahil 1.784.289 TL) olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812230
BIST
12:41120.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 475,74
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
120.803
En Düşük
119.575
12:415,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0254
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
12:416,5570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0247
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
12:41292,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 292,19
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|6,23
|274.819.924
|% 15,80
|
|TLMAN
|12,75
|32.296.459
|% 15,38
|
|VAKKO
|5,48
|28.955.235
|% 13,93
|
|CRFSA
|5,99
|69.943.799
|% 12,38
|
|NATEN
|14,84
|75.509.680
|% 11,75
|
|GLBMD
|2,22
|494.627
|% -14,94
|
|MTRYO
|5,45
|2.743
|% -9,17
|
|INFO
|5,99
|4.852
|% -7,85
|
|VKING
|3,32
|119.298
|% -5,14
|
|SNGYO
|1,41
|3.825.766
|% -4,73
|
|THYAO
|14,86
|1.159.786.464
|% 0,13
|
|KRDMD
|3,01
|508.761.438
|% 1,35
|
|PETKM
|4,07
|484.875.002
|% -0,49
|
|TKNSA
|6,23
|274.819.924
|% 15,80
|
|HALKB
|6,65
|235.668.055
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,01
|508.761.438
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,57
|219.941.646
|% -0,63
|
|PETKM
|4,07
|484.875.002
|% -0,49
|
|THYAO
|14,86
|1.159.786.464
|% 0,13
|
|ALBRK
|1,72
|113.456.013
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6127
|7,6509
|% 0,21
|
|Frank
|6,0461
|6,0825
|% 0,51
|
|Riyal
|1,5640
|1,5718
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.544
|1.544
|-4,98
|
|Altın Gr.
|292
|292
|0,16
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.927
|1.975
|-7,41
|
|Yarım
|931
|955
|-3,59
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,79
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,24
|64,24
|0,04
|