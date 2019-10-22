***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
22.10.2019 16:53
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY
23.10.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKMERKEZ GMYO AKMGY 0,5 0,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794248
BIST
18:0597.886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 562,36
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.367
En Düşük
97.268
18:055,8062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0521
|Açılış
|: 5,8320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8270
|
5,8647
En Düşük
5,7961
18:056,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,0643
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4950
|
6,5489
En Düşük
6,4610
18:05277,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -2,60
|Açılış
|: 276,98
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,98
En Düşük
276,64