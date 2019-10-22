***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKMGY23.10.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKMERKEZ GMYO AKMGY 0,5 0,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794248BIST