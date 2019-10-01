***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2019 16:31
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789404
BIST
11:14104.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 310,61
|Açılış
|: 103.832
|
|Önceki Kapanış
|: 103.877
|
104.370
En Düşük
103.268
11:145,7457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0212
|Açılış
|: 5,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7160
|
5,7514
En Düşük
5,7122
11:146,2737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0149
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1450
|
6,2852
En Düşük
6,2474
11:14273,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 273,26
|
|Önceki Kapanış
|: 272,13
|
274,29
En Düşük
271,26