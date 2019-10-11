***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.10.2019 12:11
***AKMGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKMGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792574
BIST
12:3898.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 146,87
|Açılış
|: 99.232
|
|Önceki Kapanış
|: 98.780
|
99.385
En Düşük
98.776
12:385,8743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0373
|Açılış
|: 5,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8700
|
5,8759
En Düşük
5,8233
12:386,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0391
|Açılış
|: 6,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4650
|
6,4757
En Düşük
6,4139
12:38282,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,50
|Açılış
|: 283,01
|
|Önceki Kapanış
|: 280,30
|
283,23
En Düşük
280,15