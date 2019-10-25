***AKMGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
25.10.2019 16:48
***AKMGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi HAK KULLANIM
İlgili Şirketler AKMGY
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TREAKMG00018 AKMGY Nakit Temettü Ödeme 50 50 25/10/2019 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794820
BIST
17:26100.352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 5,92
|Açılış
|: 100.272
|
|Önceki Kapanış
|: 100.346
|
100.673
En Düşük
100.043
17:265,7641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7921
En Düşük
5,7574
17:266,3958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0129
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4375
En Düşük
6,3934
17:26280,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,26
|Açılış
|: 280,00
|
|Önceki Kapanış
|: 278,81
|
281,51
En Düşük
278,20
BIST En Aktif Hisseler
|BOSSA
|5,74
|41.616.908
|% 19,83
|
|DITAS
|7,69
|12.707.499
|% 17,58
|
|KLMSN
|11,79
|16.812.671
|% 15,59
|
|IHGZT
|2,64
|1.043.472
|% 14,29
|
|DOBUR
|3,60
|21.773.508
|% 10,77
|
|SEYKM
|4,50
|22.851
|% -6,25
|
|KRONT
|8,65
|3.362.616
|% -5,67
|
|RALYH
|5,91
|166.785
|% -5,44
|
|EMNIS
|1,10
|15.669
|% -5,17
|
|CEMAS
|1,16
|36.743.860
|% -4,92
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ASELS
|18,64
|439.989.990
|% 2,59
|
|GARAN
|9,51
|386.544.161
|% -1,96
|
|AKBNK
|7,14
|191.747.011
|% -0,83
|
|TUPRS
|126,60
|190.619.898
|% 1,28
|
|IHLGM
|0,79
|101.058.280
|% 2,60
|
|OSTIM
|1,25
|111.226.389
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,22
|156.640.150
|% -0,89
|
|THYAO
|11,91
|771.993.596
|% 0,85
|
|ISFIN
|2,47
|158.731.494
|% 2,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3689
|7,4059
|% -0,26
|
|Frank
|5,7790
|5,8138
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|8,08
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,99
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|16,00
|
|Tam
|1.850
|1.896
|15,14
|
|Yarım
|894
|917
|7,32
|
|Çeyrek
|448
|459
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,25
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,09
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-0,33
|
Seans Raporu
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-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 83 kaybederek (% 0.00 ) 96, 515
-
17:41
IHGZT, KLNMA, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
ISKUR, EMNIS, DOKTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41METRO
Yüzde 5.64 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 033, 612 adet işlem
-
17:40KLMSN
Yüzde 15.29 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 524, 399 adet işlem