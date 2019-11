***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.com Getiri hedefine yönelik olarak Fon portföyünün yaklaşık %5-10'u ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla altının Amerikan Doları (USD) cinsinden getirisini takip eden, SPDR - Standard & Poors Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu'nun (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktırFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriAnaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10'luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. 4Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notuİhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu1 Societe Generale A (S&P)Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığıİhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı1 Alphabet Inc., Facebook Inc, Amazon.Com Inc. ve Microsoft Corp. ortaklık paylarından oluşturulan sepetFonun Kesinleşen Katılım Oranıİhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)1 109Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımıİhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı1 Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50-BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleriİhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri1 Alphabet Inc:1.190,13 - Facebook Inc:177,75 - Amazon.Com Inc: 1.705,51 -Microsoft Corp: 135,67 08/10/2019-25/01/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796300BIST