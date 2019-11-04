***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.11.2019 10:58
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.akportfoy.com Getiri hedefine yönelik olarak Fon portföyünün yaklaşık %5-10'u ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla altının Amerikan Doları (USD) cinsinden getirisini takip eden, SPDR - Standard & Poors Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu'nun (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon?un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon?un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10'luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. 4
Fona Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı ve Derecelendirme Notu
İhraç Sıra Numarası Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Unvanı Opsiyonu/Opsiyonları Satan Kurumun/Kurumların Derecelendirme Notu
1 Societe Generale A (S&P)
Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
İhraç Sıra Numarası Opsiyonun/Opsiyonların Dayanak Varlığı
1 Alphabet Inc., Facebook Inc, Amazon.Com Inc. ve Microsoft Corp. ortaklık paylarından oluşturulan sepet
Fonun Kesinleşen Katılım Oranı
İhraç Sıra Numarası Alt Fonun Kesinleşen Katılım Oranı (%)
1 109
Fonun Kesinleşen Portföy Dağılımı
İhraç Sıra Numarası Kesinleşen Portföy Dağılımı
1 Akbank T.A.Ş Tahvili 90,50-BIST Ters Repo ve TPP 3,5- Borsadışı Opsiyon Sözleşmesi 6
Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri ve Varsa Gözlem Günleri
İhraç Sıra Numarası Dayanak Varlığın Başlangıç Değeri Varsa Dayanak Varlığın Gözlem Günleri
1 Alphabet Inc:1.190,13 - Facebook Inc:177,75 - Amazon.Com Inc: 1.705,51 -Microsoft Corp: 135,67 08/10/2019-25/01/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796300
BIST