***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONISIN Kodu TRYAKPO00674Fonun Süresi 08/04/2021Fonun Tasfiye Tarihi 08.04.2021Fonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi1 18.12.2019Portföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı1 AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.ŞFon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.akportfoy.comFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriAnaparanın korunması amacına yönelik olarak, özel sektör tahvilleri, Fon'un yatırım dönemi başlangıcını takip eden yaklaşık 1 hafta içerisinde Fon portföyüne dahil edilecektir. Özel sektör tahvillerinin itfa tarihi ile Fon'un yatırım dönemi bitiş tarihi aynı gün olacaktır. Fon'un yatırım dönemi başlangıç tarihi ile özel sektör tahvillerinin Fon portföyüne dahil edilmesi arasında geçecek yaklaşık 1 haftalık süre içerisinde portföyün yaklaşık %90-%95'lik kısmı ile Borsada ters repo sözleşmesine ve/veya Fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası işlemlerine yatırım yapılacaktır. Fon portföyünün yaklaşık %5-10'luk kısmı ile ise borsa dışından bir opsiyon sözleşmesi alınacaktır. Söz konusu yaklaşık bir haftalık sürenin bitimini takiben anapara korumasını sağlayacak oranda ters repo bozumundan ve Takasbank Para Piyasasından dönecek tutar ile özel sektör tahvilleri portföye alınacaktır. Fon portföyünün oluşturulmasından sonra ise Fon toplam değerinin %20'sini aşmayacak şekilde Takasbank Para Piyasası ve/veya Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarı'nda Ters Repo işlemlerine yatırım yapılabilecektir.Portföyün yaklaşık %5-10'u ile, eşit ağırlıklı olarak Alphabet Inc., Amazon.Com Inc., Facebook Inc. ve Microsoft Corp. ortaklık paylarından oluşturulan bir sepetin yükselişine en fazla bariyer seviyesindeki getiriye kadar, iştirak oranı ölçüsünde katılım sağlayan borsa dışı opsiyon sözleşmesine yatırım yapılacaktır. Sepetin içerisine dahil edilecek her bir ortaklık payının kendi yerli para birimi cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, sepet getirisinin hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Ortaklık paylarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde bariyer seviyesine dek bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. Bariyer seviyesinin %18-%23 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. 4Fonun Talep Toplama ve Yatırım Dönemi Başlangıç ve Bitiş Tarihleriİhraç Sıra Numarası Talep Toplama Baş. Tarihi Talep Toplama Bit. Tarihi Yatırım Dönemi Baş. Tarihi Yatırım Dönemi Bit. Tarihi1 06.12.2019 17.12.2019 18.12.2019 08.04.2021Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarGÖNÜL MUTLU 25 Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslarİdil SAZER 2012 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, Müdür Yardımcısı 2010-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Yöneticisi 2007-2010 Denizbank A.Ş., Hazine, Uzman Düzey 3 ve Türev Araçlar LisansıEgemen KORKMAZ 2010 - Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, Portföy Yöneticisi 2003 - 2006 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Analist Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansıİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaSabancı Center 4. Levent İstanbul 2123852700 info@akportfoy.com.trSabancı Center 4. Levent İstanbul 2626860000 fon@akbank.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaGönül MUTLU Fon Müdürü 0262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.comAret A. Boncuk Bölüm Başkanı 0212 385 2784 aret.boncuk@akportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803790BIST